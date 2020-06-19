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Реал та Валенсія підтримали екс-тренера Барселони, у якого виявили страшну хворобу

09:47 - Читать на русском
Реал та Валенсія підтримали екс-тренера Барселони, у якого виявили страшну хворобу
Реал підтримав Унсуе / ФК Реал Мадрид

Обидві команди перед початком матчу 29-го туру Ла Ліги не залишилися осторонь біди Хуана Карлоса Унсуе.

Капітан мадридців Серхіо Рамос вийшов на поєдинок, тримаючи в руках спеціальну футболку, присвячену Унсуе. "Бажаємо мужності, Унсуе. Ми з тобою", – такий напис був на футболці Реала на підтримку колишнього тренера Барселони.

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Як відомо, вчора Хуан Карлос Унсуе розповів про наявність невиліковної хвороби. 53-річному фахівцю діагностували бічний аміотрофічний склероз – раніше від такої ж хвороби помер колишній захисник збірної Нідерландів Фернандо Ріксен.

До слова, поєдинок завершився переконливою перемогою Реала, який продовжує переслідувати Барселону в турнірній таблиці Ла Ліги.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Хуан Карлос Хуан Карлос Унсуе
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