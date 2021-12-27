Сезон 2020/21 не станет для Луки Модрича последним в футболке мадридского Реала.

Хорват и "сливочные" достигли принципиального согласия о продлении контракта до 30 июня 2022 года, утверждает Marca.

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Модрич согласился на определенное уменьшение зарплаты, но система бонусов не изменится. Обладатель "Золотого мяча-2018" демонстрирует роскошную форму в текущей кампании – 20 матчей, 3 гола и один ассист. Это убедило Флорентино Переса сохранить 35-летнего полузащитника на Сантьяго Бернабеу.

Напомним, Реал приобрел Модрича у Тоттенхэма летом 2012 года. С тех пор хавбек провел за мадридцев 363 матча и выиграл 17 трофеев.

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