Реал та Модріч домовилися про новий контракт – володарю "Золотого м'яча" довелося пожертвувати зарплатою
Сезон 2020/21 не стане для Луки Модріча останнім у футболці мадридського Реала.
Хорват і "вершкові" досягли принципової згоди щодо продовження контракту до 30 червня 2022 року, стверджує Marca.
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Модріч погодився на певне зменшення зарплатні, але система бонусів не зміниться. Володар "Золотого м'яча-2018" демонструє розкішну форму у поточній кампанії – 20 матчів, 3 голи та один асист. Це переконало Флорентіно Переса зберегти 35-річного півзахисника на Сантьяго Бернабеу.
Нагадаємо, Реал придбав Модріча у Тоттенхема влітку 2012 року. З тих пір хавбек провів за мадридців 363 матчі та виграв 17 трофеїв.
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