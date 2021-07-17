Защитник Реала и сборной Франции Рафаэль Варан приблизился к переезду в АПЛ.

Варан, как и ожидалось, покинет Мадрид и присоединится к "Красным дьяволам", утверждает журналист Onda cero Давид Алонсо.

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По информации источника, манкунианцы наконец-то согласовали покупку 28-летнего француза за 50 миллионов евро. Сообщается, что сделка будет закрыта в ближайшие дни.

К слову, Варан выступает за Реал с лета 2011 года. В сезоне 2020/21 футболист провел 41 матч за Королевский клуб, в его активе 2 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 70 млн евро.

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