Захисник Реала та збірної Франції Рафаель Варан наблизився до переїзду в АПЛ.

Варан, як і очікувалося, покине Мадрид та приєднається до "Червоних дияволів", стверджує журналіст Onda cero Давід Алонсо.

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За інформацією джерела, манкуніанці нарешті узгодили покупку 28-річного француза за 50 мільйонів євро. Повідомляється, що операція буде закрита найближчими днями.

До слова, Варан виступає за Реал з літа 2011 року. У сезоні-2020/21 футболіст провів 41 матч за Королівський клуб, у його активі 2 голи. Портал Transfermarkt.com оцінює вартість футболіста в 70 мільйонів євро.

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