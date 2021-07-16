Роксана, жена Руслана Малиновского, похвасталась общей фотографией с ее мужем и защитником Реала Рафаэлем Вараном в своем Instagram.

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Как оказалось, супруги хавбека сборной Украины проводит свой отпуск на побережье Сардинии (Италия), где оказался и Варан. "Готовимся к предстоящей игре", – подписала фотографию Роксана, намекая на предстоящий поединок между Украиной и Францией в рамках отбора к ЧМ-2022, который состоится уже 4 сентября.

К слову, Малиновский провел 43 матча в составе Аталанты в прошлом сезоне, записав в свой актив 10 голов и 12 ассистов.

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