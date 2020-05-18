Самый красивый финал Лиги чемпионов: 127 тысяч зрителей, 10 голов, хет-трик и покер легендарных форвардов

Реал Мадрид разгромил Айнтрахт (Франкфурт) со счетом 7: 3 в одном из лучших матчей Кубка европейских чемпионов / Лиги чемпионов.

Ровно 60 лет назад "бланкос" выиграли свой пятый Кубок европейских чемпионов. Это была пятая подряд победа мадридского гранда в самом престижном еврокубке. Команда Мигеля Муньос с фантастическим атакующим триденте Ди Стефано-Хенто-Пушкаш уничтожила грозный немецкий Айнтрахт. Финал на Хэмпден Парк, который собрал 127 тысяч зрителей, многие называют лучшим матчем за всю историю КЕЧ / ЛЧ.

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Мадридцы провели в ворота немцев семь голов, но отличались только двое – Ди Стефано и Пушкаш. Аргентинец оформил хет-трик, а венгр – покер. Оба были королями тогдашней Европы и подтвердили свою гегемонию в Глазго. Несмотря на впечатляющий итоговый результат именно Реал пропустил первым. Уже на 15-й минуте счет открыл Ричард Кресс. Однако еще до перерыва Ди Стефано вывел Мадрид вперед, ответив двумя мячами (2:1).

Вторая половина игры превратилась в фестиваль голов. Пушкаш отличился четыре раза подряд и после этого матч можно было завершать – 6:1 за 20 минут до финального свистка. Штайн немного сократил отставание, но Ди Стефано снова увеличил преимущество "королей" до пяти мячей. В феерической перестрелке точку поставил Штайн, на большее Айнтрахт не хватило – 7:3.

Se cumplen 60 años de la Quinta Copa de Europa. Mucha gente dice que ese 7-3 es el mejor partido de la historia. pic.twitter.com/P37yAq7D0B — Ramón Álvarez de Mon (@Ramon_AlvarezMM) May 17, 2020

Мигель Муньос был первым, кто выигрывал Кубок Европы как игрок и наставник. Он трижды завоевывал престижный титул, выступая за Реал, а затем – в дебютном для себя сезоне в качестве главного тренера. Муньос провел у руля "бланкос" 13 лет, 9 раз побеждал в Ла Лиге, привез на Бернабеу 5-й и 6-й трофеи КЕЧ.

Интересно, что на пути в Глазго мадридцы обыграли своего принципиального соперника – Барселону (1/2 финала). Испанские гранды впервые встречались в еврокубках. После поражения 1:3 на Бернабеу легендарный Эленио Эррера был убежден, что Барса отыгрывается при поддержке родных болельщиков. Его публичные заявления заставили каталонцев поверить в камбэк, но Реал оказался сильнее, победив с аналогичным счетом и на Камп Ноу. Пушкаш похоронил "кулес" двумя голами. К слову, венгерский феномен стал лучшим бомбардиром европейской кампании 1959/60 с 12-ю мячами.

Кубок европейских чемпионов 1959/60. Финал

Реал Мадрид – Айнтрахт Ф – 7:3

Голы: Ди Стефано, 27, 30, 75, Пушкаш, 45, 56 (пен), 60, 71 – Кресс, 18 Штайн, 72, 76

Составы команд:

Реал Мадрид: Рохелио Домингес, Маркитос, Пачин, Сантамария, Хосе Мария Видаль, Саррага (к), дель Соль, Канарио, Хенто, Ди Стефано, Пушкаш

Тренер: Мигель Муньос

Айнтрахт Франкфурт: Лой, Луц, Гоффер, Айгенбродт, Вайльбахер (к), Штинка, Кресс, Линднер, Штайн, Пфафф, Майер

Тренер: Пауль Освальд

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