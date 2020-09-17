Королевская федерация футбола Испании заставила клубы заявить дополнительные стадионы, если в определенных регионах будет повышенная угроза COVID-19, информирует AS.

Сетьен будет судиться с Барселоной из-за компенсации и дерзкого разрыва контракта

Мадридский Реал уже договорился с Вальядолидом о переезде на Хосе Сорилью, если в столице Испании запретят проводить футбольные матчи. Нашла запасной вариант и Барселона. Каталонскому гранду предоставили разрешение на использование стадиона Сон Мои в Мальорке.

Напомним, Реал стартует в Примере 20 сентября выездом к Реал Сосьедаду. А вот Барселона начнет сезон в родных стенах – 27 августа будет принимать Вильярреал.

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