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Атлетико потерял эпоху – на месте бывшей арены мадридцев остались лишь руины

1 июля 19:20 - Читати українською
Атлетико потерял эпоху – на месте бывшей арены мадридцев остались лишь руины
Висенте Кальдерон / Фото ФК Атлетико

Легендарный стадион Висенте Кальдерон исчез с карты столицы Испании.

В сети появилось видео с заключительными работами по сносу бывшего стадиона Атлетико Висенте Кальдерон.

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На кадрах можно заметить, что от арены не осталось почти ничего, кроме кучи лома и куска трибуны, которому, похоже, еще недолго осталось стоять.

Напомним, в сентябре 2017-го Атлетико перебрался на новый стадион Ванда Метрополитано, который вмещает 70 тысяч болельщиков и уже успел принять финал Лиги чемпионов сезона 2018/19.

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Теги
Испания Атлетико Атлетико Ванда Метрополитано Висенте Кальдерон
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