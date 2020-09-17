Королівська федерацію футболу Іспанії змусила клуби заявити додаткові стадіони, якщо у певних регіонах буде підвищена загроза COVID-19, інформує AS.

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Мадридський Реал вже домовився з Вальядолідом про переїзд на Хосе Сорілью, якщо в столиці Іспанії заборонять проводити футбольні матчі. Знайшла запасний варіант і Барселона. Каталонському гранду надали дозвіл на використання стадіону Сон Мої в Мальорці.

Нагадаємо, Реал стартує у Прімері 20 вересня виїздом до Реал Сосьєдада. Натомість Барселона розпочне сезон в рідних стінах – 27 серпня прийматиме Вільяреал.

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