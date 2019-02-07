toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ШАХТЕР - ВАККЕР

Реал и Атлетико поборются за Икарди летом

19:30 44 Читати українською
Реал и Атлетико поборются за Икарди летом
Мауро Икарди / EPA

Капитан Интера Мауро Икарди может продолжить карьеру в Испании.

Аргентнський форвард всерьез заинтересовал мадридские клубы, информирует AS. Летом и Реал, и Атлетико будут пытаться приобрести лидера Интера.

Моуринью обсудит с Мароттой возможность возвращения в Интер

Отметим, что соглашение Мауро с миланским клубом действует до 30 июня 2021 года. Жена игрока, которая является его агентом, заверила, что Икарди продлит контракт с "нерадзурри"

Аргентинец выступает за Интер с 2013 года. В текущем сезоне в активе 25-летнего нападающего 9 голов в Серии А.

Мбаппе за четверть миллиарда, Месси позади Дибалы, Роналду вне десятки – топ-100 самых дорогих в мире по версии CIES

Теги
Италия Реал Мадрид Реал Мадрид Трансферы Трансферы Реал Мадрид Трансферы Чемпионата Италии Мауро Икарди Мауро Икарди Интер Интер Атлетико Атлетико Трансферы Чемпионата Испании
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
мин
Лацио
21:30
Эмполи
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук