Реал та Атлетіко позмагаються за Ікарді влітку

Капітан Інтера Мауро Ікарді може продовжити кар'єру в Іспанії.

Аргентнський форвард всерйоз зацікавив мадридські клуби Реал та Атлетіко, інформує AS. Влітку і "галактікос", і "матрацники" будуть намагатися придбати лідера Інтера.

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Зазначимо, що угода Мауро з міланським клубом діє до 30 червня 2021 року. Дружина гравця, яка є його агентом, запевнила, що Ікарді продовжить контракт з "нерадзуррі"

Аргентинець виступає за Інтер з 2013 року. В поточному сезоні в активі 25-річного нападника 9 голів у Серії А.

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