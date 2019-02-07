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Моуринью обсудит с Мароттой возможность возвращения в Интер

10:24 65 Читати українською
Моуринью обсудит с Мароттой возможность возвращения в Интер
Жозе Моуринью / Фото AFP

Экс-тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью имеет неплохие шансы вернуться в Серию А.

Генеральный директор Интера Джузеппе Маротта намерен убедить Жозе Моуринью вернуться в Интер, сообщает TeleLombardia.

Моуринью согласился с обвинениями в неуплате налогов, за что получил условный срок и солидный штраф

По информации источника, встреча функционера с португальским специалистом состоится сегодня, 7 февраля, в Милане.

В случае согласия Моуринью, экс-тренер Манчестер Юнайтед заменит Лучано Спаллетти на посту наставника Интера уже летом.

Напомним, 56-летний специалист ранее возглавлял миланский клуб в 2008-2010 годах и даже выигрывал с "нерадзурри" кубок Лиги чемпионов.

Останній причал Спаллетті: італійські ЗМІ знищили Інтер після поразки від Болоньї та вже знайшли нового тренера міланцям

Теги
Интер Интер Италия Жозе Моуринью Жозе Моуринью Джузеппе Маротта
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