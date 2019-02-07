Моуринью обсудит с Мароттой возможность возвращения в Интер

Экс-тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью имеет неплохие шансы вернуться в Серию А.

Генеральный директор Интера Джузеппе Маротта намерен убедить Жозе Моуринью вернуться в Интер, сообщает TeleLombardia.

Моуринью согласился с обвинениями в неуплате налогов, за что получил условный срок и солидный штраф

По информации источника, встреча функционера с португальским специалистом состоится сегодня, 7 февраля, в Милане.

В случае согласия Моуринью, экс-тренер Манчестер Юнайтед заменит Лучано Спаллетти на посту наставника Интера уже летом.

Напомним, 56-летний специалист ранее возглавлял миланский клуб в 2008-2010 годах и даже выигрывал с "нерадзурри" кубок Лиги чемпионов.

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