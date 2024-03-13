Реал хотят дерзко ограбить – Модрич и еще три игрока на радаре Саудовской Аравии
Футболистами Реала интересуются клубы, которые хотят усилить свой состав.
Летом Саудовская Аравия планирует запустить вторую волну громких трансферов из Европы. Большинству клубов приходится посылать представителей в Эр-Рияд, чтобы договориться о продаже ненужных игроков, но не Реалу.
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По информации AS, посредники сами уже работают, чтобы переманить нескольких игроков из Мадрида. Прежде всего речь идет о Луке Модриче, который прошлым летом уже отклонил подобное предложение, но теперь положение хорвата изменилось.
Также интерес проявляют к Начо, Лукасу Васкесу и Ферлану Менди. Хотя у француза контракт еще не завершается, но Реал активно торгует Альфонсо Дэвиса, поэтому ему просто может не найтись места в команде.
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