Влітку Саудівська Аравія планує запустити другу хвилю гучних трансферів із Європи. Більшості клубів доводиться посилати представників у Ер-Ріяд, щоб домовитися про продаж непотрібних гравців, але не Реалу.

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За інформацією AS, посередники самі вже працюють, щоб переманити кількох гравців із Мадрида. Передусім йдеться про Луку Модріча, який минулого літа вже відхилив подібну пропозицію, але тепер становище хорвата змінилося.

Також інтерес проявляють до Начо, Лукаса Васкеса і Ферлана Менді. Хоча у француза контракт ще не завершується, але Реал активно торгує Альфонсо Девіса, тож йому просто може не знайтися місця в команді.

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