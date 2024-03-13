Бывший главный тренер Ромы Жозе Моуринью работает над тем, чтобы избавиться от статуса безработного.

На минувших выходных португалец посетил Саудовскую Аравию, где принял участие в ряде мероприятий. В частности Моуринью побывал на этапе гран-при Формула-1. Там Жозе встретился с председателем PIF Ясером Аль-Румаяном и другими футбольными чиновниками.

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PIF – это государственный фонд, который занимается футболом в Саудовской Аравии. Caughtoffside сообщает, что Моуринью уже обсудил условия жизни в королевстве и свой возможный переезд для работы. Тренер готов возобновить карьеру в местном чемпионате, хотя прошлым летом отклонил предложение.

Отмечается, что PIF может предложить Моуринью несколько вариантов – возглавить один из четырех ведущих клубов (Аль-Хиляль, Аль-Наср, Аль-Ахли или Аль-Иттихад) или кресло наставника главного тренера сборной Саудовской Аравии. К слову, национальную команду сейчас возглавляет Роберто Манчини. Конечно, португалец получит финансовые условия, на которые не мог бы рассчитывать в Европе.

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