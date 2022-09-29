Мадридцы подготовили амбициозный план на 2 следующих лета – в 2023-м забрать Жоау Канселу, а через год Эрлинга Холанда, утверждает AS.

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Трансферы будут стоить немалых денег, но рациональная финансовая политика последних лет позволяет Реалу пойти на такие расходы. Канселу в мае исполнится уже 29, а сам он не прочь вернуться в хорошо знакомую Испанию. Источник оценивает португальца в 40-50 млн евро, хотя Transfermarkt дает 65 млн. Реал не имеет качественной глубины на флангах защиты, поэтому универсал Канселу способен решить сразу две проблемы. Правда, Сити легко может отбивать предложения мадридцев благодаря действующему контракту с Жоау до июня 2027 года.

С Холандом ситуация несколько иная. Манчестер может не волноваться в ближайшие 2 года, но затем в контракте норвежца предусмотрена клаусула – 180 млн евро. Если летом 2024-го Реал активирует ее, то сделает Эрлинга вторым самым дорогим игроком в истории. Больше платили только за Неймара (222), столько же за Мбаппе – обе строчки принадлежат кошельку ПСЖ.

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