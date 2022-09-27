Соглашение семи игроков завершается уже следующим летом, еще четверо становятся свободными агентами в 2024-м, информирует AS.

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Статусы этих футболистов существенно разнятся. К примеру, Бензема, Модрич и Кроос сами будут решать, хотят ли оставаться в клубе после завершения этого сезона. Переговоры с Начо уже начались, а по Себальосу Реал еще не определился. С Мариано и Асенсио уже все ясно – летом они будут искать новые клубы.

В 2024-м заканчиваются контракты Азара, Лукаса Васкеса, Одриосолы и Лунина. Все эти игроки не могут похвастаться местом в старте, но у них впереди еще целый сезон, чтобы изменить свое положение.

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