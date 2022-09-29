Мадридці підготували амбітний план на 2 наступні літа – 2023-го забрати Жоау Канселу, а через рік Ерлінга Холанда, стверджує AS.

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Трансфери будуть коштувати чималих грошей, але раціональна фінансова політика останніх років дозволяє Реалу піти на такі витрати. Канселу у травні виповниться вже 29, а сам він не проти повернутися в добре знайому Іспанію. Джерело оцінює португальця у 40-50 млн євро, хоча Transfermarkt дає 65 млн. Реал не має якісної глибини на флангах захисту, тому універсал Канселу здатен вирішити відразу дві проблеми. Щоправда, Сіті легко може відбивати пропозиції мадридців завдяки чинному контракту з Жоау аж до червня 2027-го.

З Холандом ситуація дещо інша. Манчестер може не хвилюватися найближчі 2 роки, але потім у контракті норвежця передбачена клаусула – 180 млн євро. Якщо влітку 2024-го Реал активує її, то зробить Ерлінга другим найдорожчим гравцем в історії. Більше платили лише за Неймара (222), стільки ж за Мбаппе – обидві сходинки належать гаманцю ПСЖ.

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