Австриец собственноручно испек более 30 рождественских штолленов, 90 имбирных пряников и более 120 килограммов печенья.

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"Добро пожаловать в рождественскую пекарню Дэвида Алабакера. Люблю удивлять детский дом в Мюнхене самодельной выпечкой и подарками. С Рождеством, с Новым годом и храни вас всех Бог!" – подписал Алаба праздничное видео в твиттере.

К слову, австриец провел 18 матчей в составе Баварии в текущем сезоне, записав в свой актив 1 гол и ассист.

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