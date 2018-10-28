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Яким було El Clasico без Роналду і Мессі. Топ-20 фото "старої школи"

13:10 2394 17 Читать на русском
Яким було El Clasico без Роналду і Мессі. Топ-20 фото "старої школи"
Олег Бабій Олег Бабій

Потужна доза ностальгії від "Футбол 24" перед битвою двох титанів Прімери.

1. Жовтень 1999-го. "Барселона" – "Реал" – 2:2. Головний тренер каталонців Луї ван Гаал намагається зупинити конфлікт, у який рвуться його підопічні – Луїс Енріке, Карлес Пуйоль, Хосеп Гвардіола.

ван Гаал, Гвардіола, Енріке, Пуйоль

2. Проти Хосепа Гвардіоли – Мікаель Лаудруп.

Гвардіола Лаудруп

3. Капітан "Барселони" Луїс Енріке на лоні амфітеатру "Камп Ноу".

Енріке

4. Головний тренер "Реала" – голландець Лео Беенхаккер під час жовтневого Ель Класіко-1986.

Беенхаккер

5. Хавбек "Реала" Фернандо Єрро перекидає каталонський мур зі штрафного.

Єрро

6. Видатні бомбардири своїх команд: "реаліст" Уго Санчес і барселонець Гарі Лінекер.

Санчес Лінекер

7. Богемний Гуті елегантно діє проти Хосепа Гвардіоли.

Гуті Гвардіола

8. Видатна епоха іспанського футболу 1950-60-х. Мадридець Ференц Пушкаш (ліворуч) і Луїс Суарес – іспанський попередник уругвайського "Ель Пістолеро".

"Якщо проб’ю правою – впаду на спину". Легендарний футболіст, який втік від радянських танків і став персоною нон-грата в рідній країні

Пушкаш Суарес

9. Ромаріо відривається від погоні.

Ромаріо

10. Роналдо біжить з "Барселони" у "Реал" :)

Роналдо

11. А так стартує ще один бразилець – Рівалдо.

Марафон на 40 кілометрів і жахлива аварія. Як живеться легендарному Рівалдо після закінчення кар'єри

Рівалдо

12. Форвард "Барселони" Гарі Лінекер втікає у тунель під градом мотлоху, який летить у нього з трибун "Сантьяго Бернабеу". Запекле Класіко у жовтні 1986-го.

Лінекер

13. Спекотний серпень 1998-го. Кларенс Зеєдорф і Луїш Фігу.

Фігу Зеєдорф

14. Хаві зупиняє Рауля.

Хаві Рауль

15. Карлес Пуйоль дивиться на Луїша Фігу як на... кгхм...зрадника. Скажімо так.

Пуйоль Фігу

16. Форвард "Барси" Алан Сімонсен і хавбек "Реала" Вісенте дель Боске. Сезон 1979/80.

Сімонсен Дель Боске

17. Конфлікт Христо Стоїчкова і Фернандо Єрро.

Стоїчков Єрро

18. Захисник "Реала" Хосе Антоніо Камачо намагається зупинити Дієго Марадону. Марно.

Камачо Марадона

19. Роберто Карлос і Роналдо. Різні клуби, але одна збірна.

Роналдо Роберто Карлос

20. Роналдо і Роналдінью – дружба понад усе.

Роналдо Роналдінью.

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Іспанія10 турКамп Ноу (Барселона)

Барселона - Реал Мадрид: Неділя 28 жовтня 2018

Барселона
Матч завершено
5 : 1
Реал Мадрид
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