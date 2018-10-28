Яким було El Clasico без Роналду і Мессі. Топ-20 фото "старої школи"

Потужна доза ностальгії від "Футбол 24" перед битвою двох титанів Прімери.

1. Жовтень 1999-го. "Барселона" – "Реал" – 2:2. Головний тренер каталонців Луї ван Гаал намагається зупинити конфлікт, у який рвуться його підопічні – Луїс Енріке, Карлес Пуйоль, Хосеп Гвардіола.

2. Проти Хосепа Гвардіоли – Мікаель Лаудруп.

3. Капітан "Барселони" Луїс Енріке на лоні амфітеатру "Камп Ноу".

4. Головний тренер "Реала" – голландець Лео Беенхаккер під час жовтневого Ель Класіко-1986.

5. Хавбек "Реала" Фернандо Єрро перекидає каталонський мур зі штрафного.

6. Видатні бомбардири своїх команд: "реаліст" Уго Санчес і барселонець Гарі Лінекер.

7. Богемний Гуті елегантно діє проти Хосепа Гвардіоли.

8. Видатна епоха іспанського футболу 1950-60-х. Мадридець Ференц Пушкаш (ліворуч) і Луїс Суарес – іспанський попередник уругвайського "Ель Пістолеро".

"Якщо проб’ю правою – впаду на спину". Легендарний футболіст, який втік від радянських танків і став персоною нон-грата в рідній країні

9. Ромаріо відривається від погоні.

10. Роналдо біжить з "Барселони" у "Реал" :)

11. А так стартує ще один бразилець – Рівалдо.

Марафон на 40 кілометрів і жахлива аварія. Як живеться легендарному Рівалдо після закінчення кар'єри

12. Форвард "Барселони" Гарі Лінекер втікає у тунель під градом мотлоху, який летить у нього з трибун "Сантьяго Бернабеу". Запекле Класіко у жовтні 1986-го.

13. Спекотний серпень 1998-го. Кларенс Зеєдорф і Луїш Фігу.

14. Хаві зупиняє Рауля.

15. Карлес Пуйоль дивиться на Луїша Фігу як на... кгхм...зрадника. Скажімо так.

16. Форвард "Барси" Алан Сімонсен і хавбек "Реала" Вісенте дель Боске. Сезон 1979/80.

17. Конфлікт Христо Стоїчкова і Фернандо Єрро.

18. Захисник "Реала" Хосе Антоніо Камачо намагається зупинити Дієго Марадону. Марно.

19. Роберто Карлос і Роналдо. Різні клуби, але одна збірна.

20. Роналдо і Роналдінью – дружба понад усе.

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Люта ненависть, відрізана голова, найкращі футболісти світу. Нереальні і шокуючі кадри з історії El Clasico