Захисник "блаугранас" Рональд Араухо є бажаною ціллю Флорентіно Переса, повідомляє Sport з посиланням на програму Sin Concessions.

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Президент Реала хотів забрати уругвайця, коли той виступав на батьківщині за Бостон Рівер, однак Барселона виявилась спритнішою. Тепер Перес має ще підступніший план – підписати оборонця влітку 2023 року, коли завершується його контракт з каталонським клубом. Втім, ці сподівання схожі на нездійсненну казку. Араухо задоволений своїм статусом на Камп Ноу, тому навряд навіть розглядає таку зраду.

Додамо, що у поточному сезоні центрбек провів за Барсу 22 матчі та забив 2 голи.

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