Мадридский Реал готовится продлить контракт со своей клубной легендой Тони Кроосом. Как информирует AS, условия контракта уже согласованы, под документом осталось поставить подпись. Это будет сделано на следующей неделе.

Кроос назвал срок, когда даст ответ о продлении контракта – лидер Реала раздумывает над завершением карьеры

После товарищеского матча между сборными Германии и Франции, в котором Кроос оформил голевую передачу на восьмой секунде, Тони заявил, что его будущее будет решено "в течение месяца или двух". Реал не хочет откладывать решение ключевого вопроса на такой срок.

В случае подписания нового контракта Кроос проведёт свой 11-й сезон в составе "бланкос". Он выиграл с Реалом 21 титул, в том числе 4 Лиги чемпионов и 3 – чемпионата Испании.

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