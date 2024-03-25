Полузащитник сборной Германии и Реала Тони Кроос еще не определился, что будет делать дальше.

"Многие люди хотят, чтобы я играл еще один год, это положительный знак. Лучше, если они скажут остановиться. Я чувствую себя хорошо, но я еще не имею решения.

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Мне нужно принять решение. Я много думаю о том, что буду делать. Все зависит от многих вещей и от личных планов. Я должен определиться в течение следующего месяца или двух. Мы увидим", – цитирует Revelo полузащитника.

Напомним, Тони Кроос выступает за Реал уже 10 лет. В общем немец сыграл за мадридцев в 455 матчах во всех турнирах, в которых забил 28 голов и отдал 96 ассистов. В составе "сливочных" полузащитник трижды завоевывал титул чемпиона Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

Действующее соглашение Крооса с мадридцами истекает летом 2024 года. Реал хотел бы продлить контракт с немцем по крайней мере на один год.

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