Мадридський Реал готується продовжити контракт зі своєю клубною легендою Тоні Кроосом. Як інформує AS, умови контракту вже узгоджені, під документом залишилося поставити підпис. Це буде зроблено наступного тижня.

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Після товариського матчу між збірними Німеччини та Франції, в якому Кроос оформив гольову передачу на восьмій секунді, Тоні заявив, що його майбутнє буде вирішено "протягом місяця або двох". Реал не хоче відкладати вирішення ключового питання на такий термін.

У разі підписання нового контракту Кроос проведе свій 11-й сезон у складі "бланкос". Він виграв із Реалом 21 титул, зокрема 4 Ліги чемпіонів і 3 – чемпіонатів Іспанії.

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