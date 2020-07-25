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Реал готує розпродаж на 180 мільйонів – Лунін в безпеці, а багатьом зіркам вказали на двері

13:24 - Читать на русском
Реал готує розпродаж на 180 мільйонів – Лунін в безпеці, а багатьом зіркам вказали на двері
Зінедін Зідан / Reuters

Керівництво Реала сподівається поповнити свій літній бюджет масовим продажем непотрібних гравців.

Чемпіони Іспанії розраховують заробити щонайменше 180 млн євро, інформує Marca.

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Найзірковіші представники "чорного списку" – Бейл, Хамес та Йовіч. Перші двоє отримують шалену зарплату, але на полі майже не з'являються і провокують багато зайвих чуток навколо клубу. Сербський форвард також провалив сезон після переходу з Айнтрахта за 60 млн євро. Можливо, Йовіча відпустять в оренду для повернення колишньої форми та впевненості.

Наступний пункт планів Реала – остаточно продати тих гравців, які сезон 2019/20 провели в оренді. Ашраф Хакімі в Інтер за 40 млн став початком, схожа доля чекає на Себальйоса, Вальєхо і Регілона. Едегора та Кубо ще на рік залишать в оренді, а от Андрій Лунін повинен повернутися на Сантьяго Бернабеу, щоб стати дублером Тібо Куртуа.

Також з Реала підуть молоді вихованці Хорхе де Фрутос і Дані Гомес. За кожного з них "вершкові" сподіваються отримати 10 млн євро.

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