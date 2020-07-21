Звезды Реала, Барселоны и Атлетико попали в символическую сборную разочарований Ла Лиги

Ведущее испанское издание Marca подвело итоги сезона Примеры, обнародовав символическую сборную самых больших разочарований турнира.
Реал может вернуть Йовича в Бундеслигу – неожиданный претендент
Силлессен (Валенсия) – Тьерри Коррейя (Валенсия), Фернандо Калеро (Эспаньол), Хуниор Фирпо (Барселона) – Рони Лопеш (Севилья), Денис Суарес (Сельта), Матиас Варгас (Эспаньол), Жоау Фелиш (Атлетико) – Гризманн (Барселона), Лука Йович (Реал), Борха Иглесиас (Бетис).
Напомним, по итогам розыгрыша чемпионата Испании золотые медали завоевал Реал.
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