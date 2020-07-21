toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
ДИНАМО КИЕВ РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ ЗАРЯ АЛЕКСАНДР ЗИНЧЕНКО

Звезды Реала, Барселоны и Атлетико попали в символическую сборную разочарований Ла Лиги

21 июля 11:48 - Читати українською
Звезды Реала, Барселоны и Атлетико попали в символическую сборную разочарований Ла Лиги
Жоау Фелиш и Лионель Месси / Фото Marca

Несмотря на потраченные средства, в испанских гранда разочарованы своими звездными новичками.

Ведущее испанское издание Marca подвело итоги сезона Примеры, обнародовав символическую сборную самых больших разочарований турнира.

Реал может вернуть Йовича в Бундеслигу – неожиданный претендент

Силлессен (Валенсия) – Тьерри Коррейя (Валенсия), Фернандо Калеро (Эспаньол), Хуниор Фирпо (Барселона) – Рони Лопеш (Севилья), Денис Суарес (Сельта), Матиас Варгас (Эспаньол), Жоау Фелиш (Атлетико) – Гризманн (Барселона), Лука Йович (Реал), Борха Иглесиас (Бетис).

Напомним, по итогам розыгрыша чемпионата Испании золотые медали завоевал Реал.

Барселона витратила на трансфери 1 мільярд євро, але провалилась – як почалась війна всіх проти всіх

blog_ava
Новый тренер начнет с Динамо сборы 30 июля, – СМИ
21 июля
16357
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Барселона Барселона Жоау Жоау Фелиш Тьерри Тьерри Коррейа Матиас Матиас Варгас Лука Лука Йович Рони Рони Лопеш Фирпо Фирпо Хуниор Фернандо Фернандо Калеро Борха Борха Иглесиас Антуан Антуан Гризманн Яспер Яспер Силлессен Денис Денис Суарес Атлетико Атлетико
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
16
мин
Манчестер Юнайтед
20:00
Вест Хэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук