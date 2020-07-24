Трансфер з Барселони до Реала, який змінив уявлення про футбол

Якщо іспанським фанам поскаржитись на призначення Луческу в Динамо після тривалого "роману" з Шахтарем, вас просто висміють. Футбол сильно змінився, можливо, на гірше, але еволюція принципів відбулась значно раніше – точно не з рукостисканням Суркіса і румунського фахівця, який вважався уособленням всього антидинамівського. Шустер, Енріке, Лаудруп і Самітьєр пройшли шлях, який досі складно переосмислити, утім справді резонансний трансфер відбувся 24 липня 2000-го. Йдеться про вершину цинізму.

Виборчу кампанію на Сантьяго Бернабеу можна було б згортати після другої перемоги команди Лоренсо Санса у Лізі чемпіонів, але його конкурент не збирався складати зброю. Флорентіно Перес володів серйозним козирем. Дивовижний маневр успішного будівельного магната, який марив футболом, шокував навіть тих, хто цікавився здобутками "бланкос" на рівні оглядача ранкової преси за чашкою міцної кави. Боротьба за мадридський престол розвернулась на 180 градусів з появою "карти" Луїша Фігу – лідера Барси та ідола каталонської торсиди.

Флорентіно перемагає на виборах, але не може спокійно святкувати. Йому доводиться продовжувати непрості перемовини з Хосе Вейгою, представником 27-річного хавбека. Вже через декілька годин після електорального тріумфу новоспечений президент Реала вилітає чартером у Лісабон, аби провести розмову тет-а-тет зі своїм дебютним "галактіко". На той момент не було підписано жодних офіційних паперів – лише попередня згода португальця, який релаксував на Сардинії.

"Фігу був зрадником, а Перес зробив брудний вчинок": екс-президент Барселони – про скандальний перехід португальця

У день вирішальної зустрічі Фігу починає вагатися. "Тікайте звідси! Луїс не в дуже гарному настрої", – вигукнув Паулу Футре, посередник у перемовинах з "бланкос", до іспанських журналістів, які зібрались в фойє фешемебельного готелю Порто Черво. Збентежений футболіст ледь не розтрощив камеру кореспондента видання Marca Беатріс Гузман. На португальця чинився величезний тиск, адже він був живою емблемою Барси – гравцем-франшизою. Зрештою Луїс вилітає на батьківщину.

Тим часом у Лісабоні чекав Флорентіно, з єдиною метою – закрити трансфер, який поволі виходив з-під контролю, але шляху назад вже не було. Сосіос голосували за Фігу. "Обіцянки треба було виконувати так чи інакше", – заявив щасливий президент. Він переконував нерішучого португальця понад 20 годин, і таки домігся свого – на історичному документі з'явились "автографи" обох. Ціна питання – 10 мільйонів 20 тисяч песет або 60 млн євро. Найдорожча угода в історії, якщо говорити про початок нульових.

Каталонська преса згодом розповідатиме, що Фігу навмисне затягував перемовини, аби виставити себе жертвою інституційної кризи на Камп Ноу. Мовляв, пішов через особисту неприязнь Гаспара, який переміг на виборах Нуньєса. Насправді ж португалець банально набивав собі ціну, прекрасно розуміючи, що Перес поставив на нього все, починаючи від власної честі. Фігу отримав контракт мрії з найбільшою зарплатою на континенті.

Презентація Луїса нагадувала поминки – штучна посмішка зірки полонила перші шпальти великих газет. За версією преси, він реально побоювався гніву фанатів Барси, які спалювали футболки з його іменем. Моторошна картина зі свинячою головою невдовзі стане апогеєм ненависті та зневаги. Спортивний принцип або звичайна людяність більше нікого не цікавлять. Фігу пройшов короткий шлях від ідола до зрадника.

"Я провів п'ять чудових років в Каталонії, але влітку 2000-го вибори президента клубу повинен був виграти Гаспар, якому я зовсім не довіряв. Мій агент домовився з Флорентіно Пересом. Ми підписали серйозний документ – довелося б сплатити всі сезонні абонементи на Сантьяго Бернабеу в разі недотримання угоди. Це була особиста відповідальність агента, адже я домовлявся усно. Барселона виявилась готовою мене відпустити за умови, що клуб отримає гарну пропозицію. Утім, про Переса тоді ніхто не знав", – пояснює Фігу найбільш резонансний трансфер в історії футболу. Ні "Золотий м'яч", ні виграна ЛЧ на Бернабеу не змили з нього клейма зрадника. Навіть через 20 років португалець асоціюється, насамперед, з образом Іуди.

"Упав на коліна посеред площі і, ридаючи, благав про прощення". Зрадники Барселони