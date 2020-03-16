Реал готов проститься с Себальосом – Арсеналу придется раскошелиться

Мадридский Реал определился с суммой, за которую готов отпустить полузащитника Дани Себальоса. Нынешний сезон он проводит за лондонский Арсенал на правах аренды.

"Сливочные" желают получить за центрального хавбека не менее 36 млн фунтов, сообщает Mundo Deportivo.

Арсенал надеется купить звезду конкурента

Реал в летнее трансферное окно хочет приобрести двух исполнителей в центр поля, поэтому отпустит Себальоса. Однако, трансфер состоится только в случае щедрого предложения. Хавбек неудачно провел первую половину сезона и даже просил Реал досрочно забрать его из аренды. Но в феврале завоевал доверие Микеля Артеты и стал регулярно выходить в основе "канониров".

В сезоне 2019/20 Дани Себальос провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил 1 мяч. Летом 2017-го Реал приобрел его у Бетиса за 18 млн евро и заключил 6-летний контракт.

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