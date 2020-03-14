Арсенал надеется купить звезду конкурента

Лондонский Арсенал начинает строить планы на трансферное окно.

"Канониры" заинтересованы в подписании вингера Вулверхэмптона Диогу Жоты, сообщает Daily Mail.

АПЛ официально объявила об остановке чемпионата

Микель Артета надеется добавить вариативности в атаке своей команды и португалський вингер может удовлетворить эти требования. В Вулверхэмптоне Жота сформировал прекрасный дуэт с Раулем Хименесом. В активе игрока сборной Португалии 5 голов и один ассист в АПЛ – второй результат после мексиканца.

К слову, Арсенал и Вулверхэмптон являются конкурентами в турнирной таблице чемпионата Англии – команды разделяют всего три очка.

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