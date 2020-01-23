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Себальос попросил Реал досрочно забрать его из аренды в Арсенале – у испанца весомая причина

11:18 115 Читати українською
Себальос попросил Реал досрочно забрать его из аренды в Арсенале – у испанца весомая причина
Дани Себальос / Getty Images

Хавбек Дани Себальос может покинуть Арсенал всего через через полгода выступлений за лондонский клуб.

Полузащитник надеется, что Реал прекратит его аренду на Эмирейтс уже зимой, информирует Cadena Ser.

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Себальос крайне разочарован малым количеством игровой практики, которую он получает в Арсенале. 23-летний испанец два месяца залечивал травму, однако даже после возвращения не выходит на поле. Наставник "канониров" Микель Артета в последних 5 матчах оставлял соотечественника на скамейке запасных или вне заявки.

Себальос надеется попасть в заявку сборной Испании на Евро-2020, и такая ситуация его совершенно не устраивает. Именно поэтому игрок хочет вернуться в Реал и искать новую команду, которая арендует его на вторую часть сезона 2019/20.

За пол года выступлений в составе Арсенала Себальос успел отметиться одним голом и двумя ассистами в 15 матчах.

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