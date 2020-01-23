Себальос попросил Реал досрочно забрать его из аренды в Арсенале – у испанца весомая причина

Хавбек Дани Себальос может покинуть Арсенал всего через через полгода выступлений за лондонский клуб.

Полузащитник надеется, что Реал прекратит его аренду на Эмирейтс уже зимой, информирует Cadena Ser.

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Себальос крайне разочарован малым количеством игровой практики, которую он получает в Арсенале. 23-летний испанец два месяца залечивал травму, однако даже после возвращения не выходит на поле. Наставник "канониров" Микель Артета в последних 5 матчах оставлял соотечественника на скамейке запасных или вне заявки.

Себальос надеется попасть в заявку сборной Испании на Евро-2020, и такая ситуация его совершенно не устраивает. Именно поэтому игрок хочет вернуться в Реал и искать новую команду, которая арендует его на вторую часть сезона 2019/20.

За пол года выступлений в составе Арсенала Себальос успел отметиться одним голом и двумя ассистами в 15 матчах.

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