Реал готов продать Рамоса за сумасшедшую сумму

Мадридский Реал не собирается этим летом отпускать лидера команды Серхио Рамоса бесплатно.

Потенциальным покупателям придется раскошелиться на 100 миллионов евро, сообщает АS.

Рамос хочет разорвать контракт с Реалом ради переезда в Китай

Президент клуба Флорентино Перес отклонил вариант расторжения контракта с Рамосом, который был готов отказаться от зарплаты за два года ради перехода в другую команду. Сейчас он получает около 12,5 миллиона евро в год. Ранее стало известно, что 33-летний игрок хочет покинуть команду и перебраться в Китай, где ему могут предложить еще больше.

Испанская пресса активно распространяет слухи о конфликте капитана "сливочных" с Пересом.

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