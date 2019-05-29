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Реал готов продать Рамоса за сумасшедшую сумму

12:02 191 Читати українською
Реал готов продать Рамоса за сумасшедшую сумму
Серхио Рамос і Флорентино Перес / Reuters

Мадридский Реал не собирается этим летом отпускать лидера команды Серхио Рамоса бесплатно.

Потенциальным покупателям придется раскошелиться на 100 миллионов евро, сообщает АS.

Рамос хочет разорвать контракт с Реалом ради переезда в Китай

Президент клуба Флорентино Перес отклонил вариант расторжения контракта с Рамосом, который был готов отказаться от зарплаты за два года ради перехода в другую команду. Сейчас он получает около 12,5 миллиона евро в год. Ранее стало известно, что 33-летний игрок хочет покинуть команду и перебраться в Китай, где ему могут предложить еще больше.

Испанская пресса активно распространяет слухи о конфликте капитана "сливочных" с Пересом.

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Теги
Трансферы Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Флорентино Перес Серхио Рамос Серхио Рамос
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