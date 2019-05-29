Реал готовий продати Рамоса за божевільну суму

Мадридський Реал не збирається цього літа відпускати лідера команди Серхіо Рамоса безкоштовно.

Потенційним покупцям доведеться розщедритись на 100 мільйонів євро, повідомляє АS.

Рамос хоче розірвати контракт з Реалом заради переїзду в Китай

Президент клубу Флорентіно Перес відхилив варіант розірвання контракту з Рамосом, який був готовий відмовитися від зарплати за два роки заради переходу до іншої команди. Зараз він отримує близько 12,5 мільйона євро в рік. Раніше стало відомо, що 33-річний гравець хоче покинути команду і перебратися в Китай, де йому можуть запропонувати ще більше.

Іспанська преса активно поширює чутки про конфлікт капітана "вершкових" з Пересом.

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