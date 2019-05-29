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Реал готовий продати Рамоса за божевільну суму

12:02 986 Читать на русском
Реал готовий продати Рамоса за божевільну суму
Серхіо Рамос і Флорентіно Перес / Reuters

Мадридський Реал не збирається цього літа відпускати лідера команди Серхіо Рамоса безкоштовно.

Потенційним покупцям доведеться розщедритись на 100 мільйонів євро, повідомляє АS.

Рамос хоче розірвати контракт з Реалом заради переїзду в Китай

Президент клубу Флорентіно Перес відхилив варіант розірвання контракту з Рамосом, який був готовий відмовитися від зарплати за два роки заради переходу до іншої команди. Зараз він отримує близько 12,5 мільйона євро в рік. Раніше стало відомо, що 33-річний гравець хоче покинути команду і перебратися в Китай, де йому можуть запропонувати ще більше.

Іспанська преса активно поширює чутки про конфлікт капітана "вершкових" з Пересом.

Рамос в Китай, київський демарш Роналду, трансфери Азара, Неймара та Мбаппе – президент Реала відповів на все

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Іспанія Флорентіно Перес Трансфери Серхіо Рамос Серхіо Рамос Реал Мадрид Реал Мадрид
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