Реал еще ничего не выиграл, – Зидан сохраняет спокойствие после очередного триумфа в Примере

Главный тренер Реала Зинедин Зидан сдержанно прокомментировал победу в матче 23 тура Примеры против Осасуны (4:1).

"Это была непростая игра на тяжелом газоне. Соперник доставил нам проблем, но мы хорошо отзащищались. Мы все это грамотно контролируем и, как всегда, у нас есть собственные моменты для достижения результата.

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У Бейла все хорошо, он отработал в атаке и защите. Он не был полностью готов, поэтому я и заменил его. В конце сезона он принесет немало пользы, мы рассчитываем на него.

В гонке с Барселоной ничего не меняется, мы довольны этой победой, потому что это нелегко. Мы продолжим работать, пока мы еще ничего не выиграли", – цитирует Зидана Marca.

Напомним, отрыв Реала от Барселоны увеличился до шести очков, однако каталонцы еще сыграют свой поединок 23 тура против Бетиса.

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