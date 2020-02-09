Реал ще нічого не виграв, – Зідан зберігає спокій після чергового тріумфу в Прімері

Головний тренер Реала Зінедін Зідан стримано прокоментував перемогу в матчі 23 туру Прімери проти Осасуни (4:1).

"Це була непроста гра на важкому газоні. Суперник завдав нам проблем, однак ми добре відзахищалися. Ми все це грамотно контролюємо і, як завжди, у нас є власні моменти для досягнення результату.

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У Бейла все добре, він відпрацював у атаці і захисті. Він не був повністю готовий, тому я і замінив його. В кінці сезону він принесе чимало користі, ми розраховуємо на нього.

У перегонах з Барселоною нічого не змінюється, ми задоволені цією перемогою, тому що це нелегко. Ми продовжимо працювати, наразі ми ще нічого не виграли", – цитує Зідана Marca.

Нагадаємо, відрив Реала від Барселони збільшився до шести очок, однак каталонці ще зіграють свій поєдинок 23 туру проти Бетіса.

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