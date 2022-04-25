Напередодні Томас Тухель підтвердив, що 29-річний центральний захисник вирішив не продовжувати контракт з Челсі й покине команду по завершенні нинішнього сезону.

Челсі втратить Рюдігера – Тухель підтвердив остаточне рішення німця, якого сватають в Реал

За інформацією Фабріціо Романо, Рюдігер уже домовився про перехід у Реал. Футболіст підпише довготривалий контракт, останні деталі якого сторони зараз обговорюють. Таким чином Мадрид знову може укріпити оборону, не витрачаючись на трансфер. Минулого літа за таким сценарієм на Сантьяго Бернабеу перебрався Девід Алаба.

Нагадаємо, Рюдігер перейшов до лондонського Челсі з Роми влітку 2017 року. Цього сезону німецький захисник взяв участь у 28 матчах АПЛ, в яких забив три голи. Очікується, що наступним клубом 29-річного центрбека стане Реал.

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