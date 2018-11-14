Реал договорился о переходе полузащитника Ривер Плейта Паласиоса – он станет первым подписанием Солари во главе Реала

Хавбек Ривер Плейта Есекиель Паласиос продолжит свою профессиональную карьеру в чемпионате Испании.

Мадридский Реал согласовал детали перехода атакующего полузащитника аргентинского Ривер Плейта Есекиеля Паласиоса, сообщает Marca.

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По информации издания, трансфер 20-летнего исполнителя состоится уже зимой, а контракт игрока будет рассчитан до 2024-го года.

Официально о сделке будет объявлено после финального матча Кубка Либертадорес, в котором 24 ноября Ривер Плейт сыграет с Бока Хуниорс.

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