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Реал договорился о переходе полузащитника Ривер Плейта Паласиоса – он станет первым подписанием Солари во главе Реала

11:03 73 Читати українською
Реал договорился о переходе полузащитника Ривер Плейта Паласиоса – он станет первым подписанием Солари во главе Реала
Есекиель Паласиос / фото из соцсетей

Хавбек Ривер Плейта Есекиель Паласиос продолжит свою профессиональную карьеру в чемпионате Испании.

Мадридский Реал согласовал детали перехода атакующего полузащитника аргентинского Ривер Плейта Есекиеля Паласиоса, сообщает Marca.

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По информации издания, трансфер 20-летнего исполнителя состоится уже зимой, а контракт игрока будет рассчитан до 2024-го года.

Официально о сделке будет объявлено после финального матча Кубка Либертадорес, в котором 24 ноября Ривер Плейт сыграет с Бока Хуниорс.

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Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Ривер Плейт Ривер Плейт Трансферы Реал Мадрид Есекиель Паласиос Есекиель Паласиос
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