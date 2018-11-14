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Реал домовився про перехід півзахисника Рівер Плейта Паласіоса – він стане першим підписанням Соларі на чолі Реала

11:03 379 Читать на русском
Реал домовився про перехід півзахисника Рівер Плейта Паласіоса – він стане першим підписанням Соларі на чолі Реала
Есекієль Паласіос / фото із соцмереж

Хавбек Рівер Плейта Есекієль Паласіос продовжить свою професійну кар'єру в чемпіонаті Іспанії.

Мадридський Реал узгодив деталі переходу атакувального півзахисника аргентинського Рівер Плейта Есекієля Паласіоса, повідомляє Marca.

Соларі офіційно призначений головним тренером Реала

За інформацією видання, трансфер 20-річного виконавця відбудеться вже взимку, а контракт гравця буде розрахований до 2024-го року.

Офіційно про угоду буде оголошено після фінального матчу Кубка Лібертадорес, в якому 24 листопада Рівер Плейт зіграє з Бока Хуніорс.

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Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Рівер Плейт Рівер Плейт Трансфери Реал Мадрид Есекієль Паласіос Есекієль Паласіос
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