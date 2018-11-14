Реал домовився про перехід півзахисника Рівер Плейта Паласіоса – він стане першим підписанням Соларі на чолі Реала

Хавбек Рівер Плейта Есекієль Паласіос продовжить свою професійну кар'єру в чемпіонаті Іспанії.

Мадридський Реал узгодив деталі переходу атакувального півзахисника аргентинського Рівер Плейта Есекієля Паласіоса, повідомляє Marca.

Соларі офіційно призначений головним тренером Реала

За інформацією видання, трансфер 20-річного виконавця відбудеться вже взимку, а контракт гравця буде розрахований до 2024-го року.

Офіційно про угоду буде оголошено після фінального матчу Кубка Лібертадорес, в якому 24 листопада Рівер Плейт зіграє з Бока Хуніорс.

Скільки заробляють тренери в топ-клубах Європи: Реал – лузер навіть порівняно з Шахтарем, несподівані дані