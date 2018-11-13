Солари официально назначен главным тренером Реала

Исполняющий обязанности наставника Реала Сантьяго Солари стал полноценным главным тренером "бланкос".

Реал на официальном сайте объявил о назначении главным тренером команды нынешнего исполняющего обязанности наставника Сантьяго Солари. Сообщается, что "Королевский клуб" подписал соглашение с аргентинским специалистом до 30 июня 2021 года.

Солари стартовал лучше всех тренеров Реала в истории

Напомним, Реал уволил Хулена Лопетеги после поражения от Барселоны (1:5). Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сантьянго Солари. Ранее сообщалось, что Солари подпишет контракт с Реалом до 2020 года.

Под руководством аргентинца Реал получил 4 победы в 4 матчах и занимает 6 место в Примере, отставая на 4 очка от Барселоны, которая идет первой.

Солари – проблемы Реала – 7:5 – что уже исправил и над чем стоит поработать временному наставнику "сливочных"