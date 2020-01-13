Реал догнал Барселону по количеству трофеев

Реал победил Атлетико в финале Суперкубка Испании. "Королевский клуб" в одиннадцатый раз в своей истории выиграл этот трофей.

В общем в активе Реала теперь 91 трофей за всю историю клуба. Мадридцы кроме успехов в Суперкубке Испании также 33 раза становились чемпионом Испании, 19 раз завоевали Кубок страны, 13 раз – Лигу чемпионов, 7 раз побеждали на клубном чемпионате мира, выиграли 4 Суперкубка Европы, 2 Кубка УЕФА, по одному Кубку Эвы Дуарте и Кубку испанской лиги.

Реал – Атлетико – видеообзор финала Суперкубка Испании

Кроме того, "сливочные" сравнялись с Барселоной по числу трофеев. Реал чаще побеждал в Примере, но Барселона выиграла на 11 Кубков Короля больше. Также у мадридцев 13 побед в Лиге чемпионов против пяти у каталонцев.

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