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Реал наздогнав Барселону за кількістю трофеїв

09:16 463 Читать на русском
Реал наздогнав Барселону за кількістю трофеїв
Серхіо Рамос / фото із соцмереж

Реал переміг Атлетіко у фіналі Суперкубка Іспанії. "Королівський клуб" в одинадцяте у своїй історії виграв цей трофей.

116’ Федеріко Вальверде
 
116’ Федеріко Вальверде

Загалом в активі Реала тепер 91 трофей за всю історію клубу. Мадридці крім успіхів в Суперкубку Іспанії також 33 рази ставали чемпіоном Іспанії, 19 разів брали Кубок країни, 13 разів – Лігу чемпіонів, 7 разів перемагали на клубному чемпіонаті світу, виграли 4 Суперкубка Європи, 2 Кубка УЄФА, по одному Кубку Єви Дуарте і Кубку іспанської ліги.

Реал – Атлетіко – відеоогляд фіналу Суперкубка Іспанії

Окрім того, "вершкові" зрівнялися з Барселоною за кількістю трофеїв. Реал частіше перемагав у Прімері, але Барселона виграла на 11 Кубків Короля більше. Також у мадридців 13 перемог в Лізі чемпіонів проти п'яти у каталонців.

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00:45
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Теги
Іспанія Реал Мадрид - Атлетіко Реал Мадрид Реал Мадрид Барселона Барселона
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