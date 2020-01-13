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Реал – Атлетико – видеообзор финала Суперкубка Испании

13 января 00:46 884 Читати українською
Реал – Атлетико – видеообзор финала Суперкубка Испании
Реал – Атлетико – видеообзор матча

Реал победил Атлетико в финале Суперкубка Испании. Смотрите видеообзор матча Реал – Атлетико.

116’ Федерико Вальверде
 
116’ Федерико Вальверде

Мадридское дерби получилось крайне напряженным и боевым, однако команды так и не смогли порадовать болельщиков хотя бы одним голом за 120 минут. Преимуществом владел Реал, который во втором тайме должен был выходить вперед, однако Вальверде испортил шальной момент. Атлетико отвечал контратаками и также не преуспел. Судьба трофея определялась в серии пенальти.

Реал Мадрид стал обладателем Суперкубка Испании, переиграв Атлетико в серии пенальти

"Матрасники" провально начали серию промахами Сауля и Партея. Триппьер все же смог пробить Куртуа, но это уже не имело значения. Карвахаль Родриго, Модрич и Рамос с "точки" не промахивались – 4:1 и Реал стал обладателем Суперкубка Испании-2019/20.

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