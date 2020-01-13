Реал – Атлетико – видеообзор финала Суперкубка Испании

Реал победил Атлетико в финале Суперкубка Испании. Смотрите видеообзор матча Реал – Атлетико.

Мадридское дерби получилось крайне напряженным и боевым, однако команды так и не смогли порадовать болельщиков хотя бы одним голом за 120 минут. Преимуществом владел Реал, который во втором тайме должен был выходить вперед, однако Вальверде испортил шальной момент. Атлетико отвечал контратаками и также не преуспел. Судьба трофея определялась в серии пенальти.

Реал Мадрид стал обладателем Суперкубка Испании, переиграв Атлетико в серии пенальти

"Матрасники" провально начали серию промахами Сауля и Партея. Триппьер все же смог пробить Куртуа, но это уже не имело значения. Карвахаль Родриго, Модрич и Рамос с "точки" не промахивались – 4:1 и Реал стал обладателем Суперкубка Испании-2019/20.