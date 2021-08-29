Реал для подписания Мбаппе прибег к услугам специалиста по "сложным" трансферам
Мадридский Реал не оставляет надежд убедить ПСЖ продать Килиана Мбаппе.
Королевский клуб потерял оптимизм после того, как парижане отвергли несколько щедрых предложений. Однако Реал будет бороться за Мбаппе до конца.
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По информации Marca, мадридцы попросили о помощи трансферного посредника, хотя первоначально ожидалось, чтоо удастся обойтись без этого. Теперь за 22-летнего форварда сборной Франции также будет бороться известный агент Киа Джурабчиан.
Отмечается, что иранца часто приглашают клубы, когда в переговорах возникают серьезные сложности. В частности, именно Джурабчиан работал на переходом Филиппе Коутиньо в Барселону, а Рияда Мареза – в Манчестер Сити. Тогда Ливерпуль и Лестер соответственно тоже не хотели отпускать своих лидеров.
Ранее сообщалось, что Реал сделал уже два предложения по Мбаппе. Сначала ПСЖ не устроила сумма в 160 млн евро, а потом 170 млн + 10 млн бонусами.
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