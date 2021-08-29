Королевский клуб потерял оптимизм после того, как парижане отвергли несколько щедрых предложений. Однако Реал будет бороться за Мбаппе до конца.

Мбаппе в Реал: Перес выдвинул ПСЖ ультиматум – парижане рискуют остаться ни с чем

По информации Marca, мадридцы попросили о помощи трансферного посредника, хотя первоначально ожидалось, чтоо удастся обойтись без этого. Теперь за 22-летнего форварда сборной Франции также будет бороться известный агент Киа Джурабчиан.

Отмечается, что иранца часто приглашают клубы, когда в переговорах возникают серьезные сложности. В частности, именно Джурабчиан работал на переходом Филиппе Коутиньо в Барселону, а Рияда Мареза – в Манчестер Сити. Тогда Ливерпуль и Лестер соответственно тоже не хотели отпускать своих лидеров.

Ранее сообщалось, что Реал сделал уже два предложения по Мбаппе. Сначала ПСЖ не устроила сумма в 160 млн евро, а потом 170 млн + 10 млн бонусами.

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