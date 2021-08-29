Реал задля підписання Мбаппе вдався до послуг фахівця зі "складних" трансферів
Королівський клуб втратив оптимізм після того, як парижани відкинули кілька щедрих пропозицій. Однак Реал буде боротися за Мбаппе до кінця.
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За інформацією Marca, мадридці попросили про допомогу трансферного посередника, хоча спочатку очікувалося, вдасться обійтися без цього. Тепер за 22-річного форварда збірної Франції також буде боротися відомий агент Кіа Джурабчіан.
Зазначається, що іранця часто запрошують клуби, коли у переговорах виникають серйозні складнощі. Зокрема, саме Джурабчіан працював на переходом Філіппе Коутінью в Барселону, а Ріяда Мареза – в Манчестер Сіті. Тоді Ліверпуль і Лестер відповідно теж не хотіли відпускати своїх лідерів.
Раніше повідомлялося, що Реал зробив уже дві пропозиції щодо Мбаппе. Спочатку ПСЖ не влаштувала сума у 160 млн євро, а потім 170 млн + 10 млн бонусами.
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