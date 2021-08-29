Королівський клуб втратив оптимізм після того, як парижани відкинули кілька щедрих пропозицій. Однак Реал буде боротися за Мбаппе до кінця.

Мбаппе в Реал: Перес висунув ПСЖ ультиматум – парижани ризикують піймати облизня

За інформацією Marca, мадридці попросили про допомогу трансферного посередника, хоча спочатку очікувалося, вдасться обійтися без цього. Тепер за 22-річного форварда збірної Франції також буде боротися відомий агент Кіа Джурабчіан.

Зазначається, що іранця часто запрошують клуби, коли у переговорах виникають серйозні складнощі. Зокрема, саме Джурабчіан працював на переходом Філіппе Коутінью в Барселону, а Ріяда Мареза – в Манчестер Сіті. Тоді Ліверпуль і Лестер відповідно теж не хотіли відпускати своїх лідерів.

Раніше повідомлялося, що Реал зробив уже дві пропозиції щодо Мбаппе. Спочатку ПСЖ не влаштувала сума у 160 млн євро, а потім 170 млн + 10 млн бонусами.

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