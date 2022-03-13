Мадридский клуб и чемпион мира согласовали контракт еще 30 января, утверждает испанский журналист Рамон Альварес де Мон.

ПСЖ летом потеряет президента, спортдира, тренера и главную звезду, – журналист

Мбаппе с 1 января имел право договариваться с новыми клубами. Юрист нападающего, Дельфина Ванхейден, встречалась с представителями Реала и договорилась обо всех деталях. Контракт со "сливочными" вступит в силу 1 июля, однако испанцы еще не решили, когда стоит публично объявить о трансфере.

В текущей кампании Килиан провел 36 матчей, в которых отметился 26 голами и 17 ассистами. Нападающий ПСЖ поражал ворота Реала в обоих матчах 1/8 финала ЛЧ, однако это не спасло французов от вылета (1:0; 1:3).

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