ПСЖ снова провалил свою задачу в Лиге чемпионов. Вылет от Реала в 1/8 финала провалом не назовешь, но команда остановилась очень далеко от желаемого катарцами трофея и показала себя неудачником. Поэтому владельцы готовы к большим пертурбациям.

Неймар чуть не подрался с Доннаруммой – звезды ПСЖ обвинили друг друга в поражении от Реала

Париж точно потеряет Килиана Мбаппе – у лидера истекает контракт. По словам журналиста Ромена Молина, Месси также был бы рад покинуть клуб, но здесь есть вопросы. А вот Неймара хочет продать сам ПСЖ, только покупателей из-за высокой зарплаты нет.

Как сообщает источник, катарские владельцы ПСЖ разочаровались в старом подходе скупки звезд и хотят изменить стратегию. Летом клуб потеряет не только спортивного директора Леонардо и главного тренерп Маурисио Почеттино. Президент Нассер Аль-Хелаифи тоже покинет ПСЖ.