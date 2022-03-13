Мадридський клуб і чемпіон світу узгодили контракт ще 30 січня, стверджує іспанський журналіст Рамон Альварес де Мон.

ПСЖ влітку втратить президента, спортдира, тренера та головну зірку, – журналіст

Мбаппе з 1 січня мав право домовлятися з новими клубами. Юрист нападника, Дельфіна Ванхейден, зустрічалася з представниками Реала та домовилася про всі деталі. Контракт з "вершковими" набуде чинності 1 липня, однак іспанці ще не вирішили, коли варто публічно оголосити про трансфер.

Додамо, що в поточній кампанії Кіліан провів 36 матчів, в яких відзначився 26 голами та 17 асистами. Нападник ПСЖ вражав ворота Реала в обох матчах 1/8 фіналу ЛЧ, однак це не врятувало французів від вильоту (1:0; 1:3).

ПСЖ розгромив Бордо – зацькований Мессі, Ігнатенко зарядженим вийшов на заміну та "обікрав" Неймара