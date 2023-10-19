Юный нападающий Хосе Рейес Лопес подписал свой первый профессиональный контракт с мадридским клубом.

Сын погибшего Рейеса отличился покером за Реал в финале детской лиги

Именитый отец Хосе Антонио Рейес погиб в автокатастрофе 1 июня 2019 года. Тогда Лопесу было всего 11 лет. Президент Реала Флорентино Перес пообещал заботиться о мальчике до совершеннолетия.

Рейес-младший сохраняет место в структуре "сливочных" не только благодаря славе отца. Лопес ярко выступает на юношеских турнирах, постоянно получает вызовы в сборные Испании разных возрастов. 15 октября нападающему исполнилось 16 лет, и Реал сразу же предложил ему первый контракт.

Jose Reyes Lopez, the son of the late Jose Antonio Reyes, has signed his first professional contract with Real Madrid. ?



From •• [@TheAthleticFC]#rmalive pic.twitter.com/NGNgZxVgI9 — IBT4F (@ibt4f) October 19, 2023

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