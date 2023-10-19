Реал дав перший контракт сину Рейєса, який трагічно загинув у ДТП
Президент Реала Флорентіно Перес дотримується обіцянки супроводжувати футбольний шлях сина Хосе Антоніо Рейєса.
Юний нападник Хосе Рейєс Лопес підписав свій перший професіональний контракт з мадридським клубом.
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Іменитий батько Хосе Антоніо Рейєс загинув у автокатастрофі 1 червня 2019-го. Тоді Лопесу було лише 11 років. Президент Реала Флорентіно Перес пообіцяв опікуватися хлопчиком до повноліття.
Рейєс-молодший зберігає місце у структурі "вершкових" не лише завдяки славі батька. Лопес яскраво виступає на юнацьких турнірах, постійно отримує виклики у збірні Іспанії різних вікових категорій. 15 жовтня нападнику виповнилося 16 років, і Реал відразу запропонував йому перший контракт.
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