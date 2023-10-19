Юний нападник Хосе Рейєс Лопес підписав свій перший професіональний контракт з мадридським клубом.

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Іменитий батько Хосе Антоніо Рейєс загинув у автокатастрофі 1 червня 2019-го. Тоді Лопесу було лише 11 років. Президент Реала Флорентіно Перес пообіцяв опікуватися хлопчиком до повноліття.

Рейєс-молодший зберігає місце у структурі "вершкових" не лише завдяки славі батька. Лопес яскраво виступає на юнацьких турнірах, постійно отримує виклики у збірні Іспанії різних вікових категорій. 15 жовтня нападнику виповнилося 16 років, і Реал відразу запропонував йому перший контракт.

Jose Reyes Lopez, the son of the late Jose Antonio Reyes, has signed his first professional contract with Real Madrid. ?



From •• [@TheAthleticFC]#rmalive pic.twitter.com/NGNgZxVgI9 — IBT4F (@ibt4f) October 19, 2023

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