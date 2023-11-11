Голкипер Реала Андрей Лунин мог получить совсем другого конкурента в нынешнем сезоне.

После тяжелой травмы Тибо Куртуа в шорт-листе "сливочных" были три вратаря – Гиорги Мамардашвили, Ясин Буну и Кепа Аррисабалага, сообщает AS.

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Реал даже сделал официальное предложение Валенсии по грузинскому киперу – 5 млн евро за годовую аренду и необязательный выкуп за 30 млн. Впрочем, мадридцы хотели услышать четкий ответ в течение 48 минут. Валенсия медлила, Буну готовился переехать в Аль-Хиляль, поэтому новым конкурентом Лунина в итоге стал Кепа.

Напомним, сегодня украинец должен выйти в старте Реала как раз на матч против "летучих мышей", за которых также выступает Роман Яремчук. Начало встречи в 22:00 по Киеву.

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